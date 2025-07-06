В России рассказали о самых востребованных рабочих специальностях для выпускников

Депутат Бессараб: Строительные профессии стали самыми востребованными в России

В России сегодня, как и раньше, наиболее востребованы среди рабочих специальностей именно строительные профессии, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий посоветовала при выборе учебного заведения для получения среднего профессионального обучения опираться прежде всего на самые востребованные отрасли своего региона. Она пояснила, что часто многое зависит не только от уже распределившихся направлений экономической деятельности, но и от того, какие инвестиции приходят в регион.

«Например, идет строительство завода, и мы можем предугадать, что через три года после строительства и поставки оборудования туда понадобятся токари, слесари, фрезеровщики и так далее. Или, наоборот, стекольный завод и нужны стекольщики. Ну, грубо говоря, регион уже заранее готовит необходимые специальности, а поскольку регион платит, он может, что называется, заказывать музыку в этом вопросе», — пояснила Бессараб.

Вместе с тем депутат отметила, что в целом по России как и прежде востребованы такие рабочие специальности, как токари, слесари, штукатуры, маляры, каменщики, укладчики плитки и другие строительные профессии. Такой ажиотаж она объяснила оттоком мигрантов из строительной отрасли и нехваткой специалистов.

Ранее Бессараб рассказала о преимуществах для поступающих в колледжи абитуриентов. Она напомнила, что система среднего профессионального образования находится в ведении регионов, и потому их бюджеты ежегодно пополняют средства для бесплатного обучения детей на самые востребованные в регионе специальности.