Подполковник Дэвис: Зеленский отбросил все мысли о завершении конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский отбросил все мысли о мирном завершении конфликта и ведет себя так, словно его армия побеждает на поле боя. Поведение украинского лидера раскритиковал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«Зеленский не высказывает даже ни одной мысли по поводу завершения конфликта. Наоборот, он ведет себя так, будто его страна вот-вот победит. Всем его сторонникам я советую взглянуть на карту боевых действий», — подчеркнул Дэвис.

По его словам, некоторые американские сенаторы до сих пор «несут чепуху» и заявляют о наличии средств давления на Россию. Дэвис назвал эти заявления бредом.

Ранее Дэвис призвал президента США Дональда Трампа пересмотреть свое решение на продолжение поставок оружия Киеву, если планирует победить в конфликте на Украине.