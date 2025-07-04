В США раскритиковали Трампа из-за решения по Украине

Подполковник Дэвис призвал Трампа пересмотреть решение по поставкам оружия Киеву

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис призвал президента США Дональда Трампа пересмотреть свое решение на продолжение поставок оружия Киеву, если хочет выйти победителем из конфликта на Украине. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Дэвис раскритиковал Трампа из-за решения по Украине и напомнил, что он уже дал много обещаний, которые не исполнил. Среди них — завершить конфликт на Украине за сутки.

«Трамп уже настолько утомил свое население, своих сторонников, но тем не менее продолжает делать свои заявления», — заключил экс-военный.

Ранее Трамп заявил, что США продолжают передавать военную помощь Украине. «Мы даем оружие, но мы дали так много оружия, но мы даем оружие, и мы работаем с ними и пытаемся им помочь, но, знаете, [предыдущий президент США Джо] Байден опустошил нашу собственную страну», — сказал он.