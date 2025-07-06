Бойцы «Днепра» ВС России уничтожили 4 наемников, воевавших на стороне ВСУ

Четверо иностранных наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне конфликта, уничтожены российскими подразделениями десанта. Об этом заявил командир боевой машины группировки войск «Днепр» с позывным Сухой, его слова приводит РИА Новости.

«Приходилось наблюдать боевиков, воюющих на стороне ВСУ, иностранного происхождения. Я так подозреваю, мексиканцы, афроамериканцы были. Я лично видел порядка четырех человек где-то… Живых не видел», — сообщил военнослужащий.

По его словам, точное гражданство иностранных бойцов он определить не смог, поскольку они были уже без признаков жизни и не имели при себе документов и опознавательных знаков.

«Уже все. Отдыхали. Ну по нации я не знаю кто это был. Темнокожий, да», — заключил Сухой.

Ранее на Украине были ликвидированы пять наемников из стран Латинской Америки. Их личности раскрыл Telegram-канал TrackANaziMerc.