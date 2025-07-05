В зоне СВО ликвидированы пять наемников из Латинской Америки

В зоне СВО ликвидированы пять наемников из Колумбии и Аргентины

В зоне специальной военной операции (СВО) ликвидированы пять наемников из стран Латинской Америки. Об этом в субботу, 5 июля, сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.

По информации источников, четверо ликвидированных наемников приехали на Украину из Колумбии. Их звали Джимми Москера Куэро с позывным Имилон, Эдинсон Манкильо Мартинес с позывным Пепесан, Хуан Карлос Сантана с позывным Сантана и Джефферсон Санин Белло Дюран с позывным Арки.

Кроме того, уничтожен аргентинский наемник Габриэль Алехандро Пьерола. При этом дополнительной информации об обстоятельствах ликвидации нет.

Ранее российские военные уничтожили воюющих на стороне Вооруженных сил Украины иностранных наемников в Запорожской области. По данным Минобороны России, удар по наемникам был нанесен дроном-камикадзе «Герань-2» в районе базы отдыха «Меридиан».