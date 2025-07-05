Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:36, 5 июля 2025Бывший СССР

В зоне СВО ликвидированы пять наемников из Латинской Америки

В зоне СВО ликвидированы пять наемников из Колумбии и Аргентины
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В зоне специальной военной операции (СВО) ликвидированы пять наемников из стран Латинской Америки. Об этом в субботу, 5 июля, сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.

По информации источников, четверо ликвидированных наемников приехали на Украину из Колумбии. Их звали Джимми Москера Куэро с позывным Имилон, Эдинсон Манкильо Мартинес с позывным Пепесан, Хуан Карлос Сантана с позывным Сантана и Джефферсон Санин Белло Дюран с позывным Арки.

Кроме того, уничтожен аргентинский наемник Габриэль Алехандро Пьерола. При этом дополнительной информации об обстоятельствах ликвидации нет.

Ранее российские военные уничтожили воюющих на стороне Вооруженных сил Украины иностранных наемников в Запорожской области. По данным Минобороны России, удар по наемникам был нанесен дроном-камикадзе «Герань-2» в районе базы отдыха «Меридиан».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали вокруг погибшего в Курской области заместителя главкома ВМФ России

    Машина одной из богатейших женщин России попала в ДТП в Москве

    Мерца призвали хотя бы поговорить с Путиным

    Россиянам раскрыли способы отличить бриллиант от фианита

    В зоне СВО ликвидированы пять наемников из Латинской Америки

    В Париже впервые за сто лет разрешили купаться в Сене

    Названа новая цель России в Черном море

    В Анапе преступили к демонтажу защитного вала и очистке пляжей

    Повреждения в Энгельсе после атаки украинских БПЛА оценили

    Эрдоган прокомментировал напряженность между Россией и Азербайджаном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости