Малышева облачилась в несуразный халат и разочаровала поклонников

Телеведущая Елена Малышева подверглась критике в сети после публикации ролика, где она одета в несуразный медицинский халат. Видео она опубликовала в Instagram.

В ролике Малышева предстала в ассиметричном халате: с одной стороны он походит на униформу врачей, с другой — на приталенное удлиненное платье с неровным краем и фалдами. Ведущая пояснила, что подобные варианты нарядов ей предложили дизайнеры и костюмеры передачи «Здоровье», и призвала поклонников голосовать за понравившийся им наряд.

Некоторые подписчики заявили, что им больше нравится удлиненный вариант, так как он более «стильный» и «женственный». Однако большая часть поклонников Малышевой были разочарованы ее поведением. «Вы врач, а не демонстратор одежды!» — писали они, призывая ведущую использовать в работе только профессиональную униформу. «Да хоть длиннее, хоть короче, лишь бы медицина была бесплатной, доступной и квалифицированной», — негодовал один из юзеров.

Многие назвали все наряды Малышевой безвкусными. Ее попросили уволить портних и стилистов, которые помогают ей, и намекнули, что не только молодежь, но и даже пожилые люди презирают ее за внешний вид. «Елена Васильевна, гоните их всех в шею. Где вы их находите, этих девочек?!» — писали они, отмечая, что сотрудники Малышевой, скорее всего, специально над ней «издеваются», одевая в некрасивые вещи.

В июле телеведущая пригрозила интернет-мошенникам божьей карой. Ее возмутило, что злоумышленники используют ее имя для рекламы диет.

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