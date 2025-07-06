Раскрыто число внесенных в список террористов в России подростков

В перечне террористов Росфинмониторинга числится более 150 подростков

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов более 150 подростков с момента основания этого списка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Самым молодым участником списка оказался 14-летний юноша. Его ровесники в перечне отсутствуют. В то же время там находятся 23 подростка в возрасте 15 лет. Еще 46 человек попали в список в возрасте 16 лет, а больше всего туда внесено 17-летних молодых людей — 85.

Таким образом, из 18 тысяч человек, внесенных в этот реестр, там числятся 155 подростков.

О внесении 14-летнего юноши в перечень террористов и экстремистов стало известно в начале июля.