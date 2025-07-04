Подросток из Оренбурга стал самым молодым фигурантом списка террористов. Ему всего 14 лет

Росфинмониторинг внес в перечень террористов 14-летнего подростка из Оренбурга

В список террористов и экстремистов, который ведет Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), внесли подростка из Оренбурга. Несколько месяцев назад ему исполнилось 14 лет и он получил возможность оформить свой первый паспорт.

В открытой базе данных на официальном сайте ведомства сообщается, что его зовут Амир Шагатов. Он родился 13 апреля 2011 года.

Таким образом, юноша стал самым молодым участником перечня физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности. На момент включения в реестр ему исполнилось всего 14 лет, и, как отмечает РБК, в настоящее время это рекорд для данной базы. На данный момент никаких дополнительных сведений о подростке, причинах его включения в список или обстоятельствах дела не раскрывается.

По состоянию на 3 июля 2025 года в базе Росфинмониторинга значатся 17 820 физических лиц и 816 организаций. Согласно действующему законодательству, всем фигурантам перечня блокируются банковские счета и приостанавливается финансовое обслуживание.

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Оренбуржец не первый подросток, оказавшийся в списке террористов

Стоит отметить, что этот оренбуржец — не единственный несовершеннолетний, оказавшийся в реестре Росфинмониторинга. Ранее туда был внесен Глеб Синицын, подросток из Иваново, родившийся в 2009 году. Он попал в список год назад и на тот момент также находился в возрасте 14 лет. Сейчас юноше почти 16 лет. Подробностей о его деле до сих пор нет.

Еще трое подростков были добавлены в список летом 2025 года. Как сообщало издание «Бел.ru», в реестр попали жители Белгородской области: 15-летний Дмитрий А. из Старого Оскола, 17-летний Владислав О. из Белгорода и 19-летний Даниил П., также уроженец Старого Оскола. Причины включения каждого из них также не раскрываются публично.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Ранее в список попал фигурант громкого дела об атаке дронов

Помимо подростков, в реестр Росфинмониторинга регулярно добавляются и фигуранты громких дел. Так, недавно туда внесли Артема Тимофеева — предполагаемого организатора атак беспилотников на аэродромы в российских регионах. Его имя появилось в списке после серии дроновых налетов на Мурманскую, Иркутскую, Ивановскую, Рязанскую и Амурскую области, включая ранее не атаковавшиеся регионы Сибири.

Согласно расследованиям, дроны запускались прямо из грузовиков. Водители фур, используемых в атаках, утверждают, что владельцем транспорта был Тимофеев. За несколько дней до инцидента он вместе с супругой Екатериной покинул Россию на автомобиле, зарегистрированном на частного перевозчика. По данным «Известий», 28 мая они выехали из Челябинска на машине, которая использовалась для трансферов в Казахстан.

Позже, 1 июня, произошла одна из самых масштабных дроновых атак на территории страны. Объекты в нескольких регионах подверглись ударам, и эксперты связали действия с координацией извне.