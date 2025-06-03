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16:29, 3 июня 2025Силовые структуры

Найден причастный к атакам дронов на российские военные аэродромы. Он уехал из России с женой-ведьмой, собакой и котом

Причастный к атакам БПЛА на российские регионы Тимофеев уехал в Казахстан
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал Mash

Местонахождение Артема Тимофеева, разыскиваемого за причастность к атакам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы, определили. Он уехал из России в Казахстан.

Мужчина вместе с супругой пересек границу 28 мая. Екатерина выложила соответствующий пост в своем Telegram-канале. Она опубликовала фотографию из машины и написала, что вместе с собакой и котом едут в Астану.

Ранее сообщалось, что Тимофеевы покинули Россию за несколько дней до атаки беспилотников.

Фото: Telegram-канал Mash

Тимофеевы получили гражданство РФ несколько лет назад

Супруги получили российское гражданство несколько лет назад благодаря проживающим в РФ родственникам. При этом приехали они в страну в 2018 году, поселившись сначала в Миассе, далее в Екатеринбурге, а затем — в Челябинске.

Сам Тимофеев — уроженец Донецка. Он участвовал в украинском Майдане, занимался диджеингом и тесно общался с украинскими музыкальными группами и выпускал одежду собственного бренда.

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О его жене известно, что она работала тату-мастером, занималась дизайном одежды и писала эротические рассказы, подписываясь под произведениями псевдонимом. Живя в России, пишет Mash, они продолжали называть себя патриотами Украины и выступали с критикой спецоперации, однако возвращаться не спешили, несмотря на то, что у Екатерины остался там сын. Как сообщает Readovka, сейчас она числится директором по менеджменту — вероятно, в прошлом женщина гастролировала по Украине вместе со своим мужем-диджеем.

Отец Артема — генеральный директор ООО «ОФКОР», производящей оренбургский хлеб и оформленной в Миассе. Он рассказал, что не занимается перевозками и грузовиками. А двоюродный брат Тимофеева сообщил, что работает в магазине спецтехники и помогает вести хлебный бизнес. Кроме того, он заявил, что не общается с братом уже около полутора лет. По его словам, раньше Тимофеев работал в автосалоне.

Фото: страница Тимофеева Артема во «ВКонтакте»

Водители фур назвали Тимофеева владельцем большегрузов с дронами

Следователи допросили четырех задержанных водителей фур, из которых были запущены дроны ВСУ во время массированной атаки по российским аэродромам. Все они назвали Артема владельцем машин и рассказали аналогичные истории. Им предстояло якобы доставить каркасные дома, а по дороге Тимофеев давал указания, где и в какое время нужно останавливаться, после чего из фур начинали вылетать дроны.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы дронами ВСУ. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые.

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