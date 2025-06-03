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09:00, 3 июня 2025Силовые структуры

В Челябинске нашли дом причастного к атаке ВСУ на российские аэродромы мужчины. Он оказался ценителем роскоши

Опубликовано видео челябинской квартиры причастного к атакам БПЛА в РФ Тимофеева
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Журналисты обнаружили в Челябинске квартиру Артема Тимофеева, подозреваемого в причастности к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские военные аэродромы 1 июня — ему принадлежали фуры, из которых вылетали дроны. Кадры жилища публикует РИА Новости.

Как сообщили новые жильцы квартиры, подозреваемый уроженец Донецка был здесь еще неделю назад — люди сразу узнали его по фото с ориентировок.

Тимофеев с супругой покинули страну за несколько дней до атаки, они считали себя патриотами Украины

Артем Тимофеев вместе с женой сбежал из России за несколько дней до того, как ВСУ провели «операцию» с вылетевшими из фур в разных российских регионах дронами.

Кадр: Telegram-канал Readovka

Отмечалось, что супруги имеют российское гражданство, которое смогли получить несколько лет назад при помощи проживающих здесь родственников. Они приехали в страну в 2018 году, поселившись сначала в Миассе, где у отца Тимофеева бизнес. Далее семья отправилась в Екатеринбург, а оттуда — в Челябинск. Известно, что жена Тимофеева работала тату-мастером в местном салоне, а на родине занималась дизайном одежды и писала эротические рассказы. Живя в России, пишет Mash, они продолжали называть себя патриотами Украины и выступали с критикой спецоперации, однако возвращаться обратно не спешили, несмотря на то, что у Екатерины остался там сын.

Известно, что отец мужчины занимается производством оренбургского хлеба, он является гендиректором ООО «ОФКОР». Двоюродный брат Тимофеева, в свою очередь, рассказал, что работает в магазине спецтехники и помогает вести хлебный бизнес.

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Сбежавший из России уроженец Донецка оказался ценителем роскоши

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, перед тем как уехать из страны, Тимофеев засветил в соцсетях несколько дорогих часов.

Пару месяцев назад он общался в закрытом чате ценителей роскоши, где хвастался аксессуарами, скидывал их фото и собирал мнения знатоков. Так, стало известно, что мужчина является владельцем часов из лимитированной коллекции по «Звездным войнам» стоимостью от 220 тысяч до 600 тысяч рублей и редких Penerai за 560 тысяч рублей. Последнее сообщение в чат ценителей роскоши он написал 15 мая.

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