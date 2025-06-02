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11:54, 2 июня 2025Силовые структуры

Водители фур с дронами, атаковавшими российские аэродромы, дали показания. Что они рассказали?

Перевозившие БПЛА ВСУ водители фур не знали, что везут оружие
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Белорусский силовик 🇧🇾»

Следователи допросили водителей фур, которые перевозили беспилотники, атаковавшие российские регионы 1 июня. Мужчины признались, что не знали, что везут оружие — им говорили, что вместо дронов они должны перевезти каркасные дома.

Кроме того, было еще одно общее показание — все водители передвигались на машинах, принадлежащих некоему 37-летнему Артему.

Все машины загружали в Челябинске

55-летний житель Челябинска Александр З., водитель фуры, из которой дроны атаковали военный аэродром в Мурманской области, рассказал, что ему поступил заказ от местного предпринимателя — нужно было отвезти каркасные дома из его города в Мурманскую область. После обсуждения цены «товар» был загружен в авто, а далее, по пути следования, с мужчиной несколько раз связывались по телефону, сообщая о том, где надо делать остановки. Последним заданием был привал у заправки, которая находится недалеко от аэродрома.

Кадр: Telegram-канал «Белорусский силовик 🇧🇾»

Похожую историю рассказали водители грузовых машин, которые перевозили дроны, атаковавшие Рязанскую и Ивановскую области. 46-летний Сергей также выполнял заказ из Челябинска, и во время заезда в Рязань из его фуры, сорвав крышу, внезапно стали вылетать беспилотники. Тоже самое произошло и с водителем, который остановился недалеко от ивановского аэродрома.

На данный момент правоохранители занимаются поиском того самого Артема — владельца машин. По предварительным данным, он является уроженцем Украины.

Также известно, что еще одна фура не доехала до места назначения и взорвалась по пути на трассе Чита — Хабаровск, где на данный момент закрыта часть дороги. Утверждалось, что водитель не выжил. Сотрудники полиции продолжают проверку в Амурской области.

На данный момент также задержаны арендодатели склада в Челябинске, где могли собирать контейнеры с FPV-дронами. Помещения сейчас пусты, оттуда взяты пробы на наличие взрывчатых веществ.

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1 июня 2025

Атаку по аэродромам разрабатывали на российской территории

Украинские агенты готовили массовую атаку, находясь в РФ, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. В общей сложности операцию, которую следователи в России квалифицировали как теракт, готовили полтора года.

В ней было задействовано 117 беспилотников и агенты в трех субъектах страны. Особую благодарность Зеленский выразил главе Службы безопасности Украины Василию Малюку (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

1 июня ВСУ при помощи беспилотников атаковали сразу несколько военных аэродромов. Под удар попали объекты в Мурманской и Иркутской областях, где были повреждены несколько единиц авиатехники. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены

Храбрые россияне бросились на дроны с камнями

Накануне в сети появились кадры, на которых был запечатлен момент, как неравнодушные жители Иркутской области пытались при помощи камней сбить вылетевшие из фуры летательные аппараты.

Кадр: Telegram-канал «Белорусский силовик 🇧🇾»

В России этот шаг граждан оценили и предложили наградить их. «В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении», — сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

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