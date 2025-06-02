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09:59, 2 июня 2025Россия

Стало известно о мерах в России после взрыва не добравшейся до пункта назначения фуры

После взрыва фуры с дронами в Амурской области закрыли часть федеральной трассы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

После взрыва фуры с дронами в Амурской области закрыли часть федеральной трассы ЧитаХабаровск. О таких мерах стало известно Telegram-каналу Amur Mash.

До этого сообщалось, что в России грузовик с украинскими беспилотниками, предположительно, не доехал до пункта назначения, взорвался и сгорел. В результате случившегося не удалось спасти водителя.

Как пишет Amur Mash, часть федеральной дороги закрыта второй день. Сейчас движение в Серышевском округе перекрыли для всех с 1428-го по 1439-й километр — автолюбителям рекомендовали объезжать место происшествия. Сотрудники полиции продолжают проверку, разузнало издание.

1 июня украинские дроны атаковали регионы России, под удар впервые попала Сибирь.

Вот это да!
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