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11:06, 2 июня 2025Силовые структуры

Водители фур дали показания о запуске дронов в регионах России

Водители фур с беспилотниками ВСУ думали, что везут каркасные дома
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Следователи допросили водителей фур, из которых были запущены дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время массовой атаки по российским аэродромам. Детали раскрывает Baza в своем Telegram-канале.

Один из водителей — 55-летний житель Челябинска. Он рассказал, что владельцем машины является 37-летний Артем. Недавно ему пришел заказ от бизнесмена из Мурманской области, который просил организовать доставку четырех каркасных домов из Челябинска в Кольский район Мурманской области. Во время поездки неизвестный давал указания, где и в какое время нужно останавливаться. Последним заданием была остановка у заправки недалеко от военного аэродрома.

То же самое рассказал 61-летний водитель другой фуры. Владельцем его авто был тот же Артем. Задачей было отвезти каркасные дома в Иркутскую область. Дроны из его машины начали вылетать у кафе в Усолье-Сибирском. Аналогичные истории рассказали и водители фур, из которых были запущены дроны в Рязанской и Ивановской областях. Все фуры были загружены в Челябинске и принадлежали Артему.

Следователи возбудили дело о теракте. Они разыскивают Артема, который, по предварительным данным, является уроженцем Украины.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы дронами ВСУ. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых вылетали беспилотники.

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