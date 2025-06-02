Появилось фото причастного к атакам вылетевших из фур дронов в российских регионах

Полиция Усть-Кута опубликовала фото Тимофеева, причастного к атакам дронов

Начало событий в новости Водители фур дали показания о запуске дронов в регионах России

Правоохранительные органы разослали фотографию мужчины, причастного к атакам дронов, перевозимых в фурах по российским регионам. Администрация города Усть-Кут в Telegram-канале опубликовала ориентировку разыскиваемого.

Полиция ищет выходца из Донецка Артема Тимофеева 1987 года рождения. Он может быть причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами военного аэродрома Белая 1 июня.

Следователи допросили четырех задержанных водителей фур, из которых были запущены дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время массовой атаки по российским аэродромам. Все они назвали Артема владельцем машин, который дал им задания доставить каркасные дома, а по дороге давал указания, где и в какое время нужно останавливаться, после чего из фур начинали вылетать дроны и атаковать военные аэродромы.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы дронами ВСУ. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали.