Разыскиваемый в России за причастность к атакам дронов оказался диджеем

Разыскиваемый за атаки дронов в РФ Тимофеев был диджеем и участвовал в Майдане

Появилось фото причастного к атакам вылетевших из фур дронов в российских регионах

Начало событий в новости Появилось фото причастного к атакам вылетевших из фур дронов в российских регионах

Разыскиваемый российской полицией уроженец Донецка Артем Тимофеев был диджеем и связан с Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Он участвовал в украинском Майдане, откуда выкладывал фотографии, тесно общался с украинскими музыкальными группами и выпускал одежду собственного бренда.

Правоохранительные органы обнародовали снимок Тимофеева, причастного к атакам дронов, перевозимых в фурах по российским регионам.

Следователи допросили четырех задержанных водителей фур, из которых были запущены дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время массовой атаки по российским аэродромам. Все они назвали Артема владельцем машин, который дал им задания доставить каркасные дома, а по дороге давал указания, где и в какое время нужно останавливаться, после чего из фур начинали вылетать дроны и атаковать военные аэродромы.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы дронами ВСУ. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали.