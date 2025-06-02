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14:54, 2 июня 2025Силовые структуры

Родственники разыскиваемого за атаки дронов раскрыли его прошлое

Mash: Семья причастного к атакам БПЛА в РФ Тимофеева занимается хлебным бизнесом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Разыскиваемый в России за причастность к атакам дронов оказался диджеем

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

Отец и двоюродный брат разыскиваемого российской полицией уроженца Донецка Артема Тимофеева раскрыли его прошлое. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Его родственники подтвердили свое родство. Так, отец фигуранта является генеральным директором ООО «ОФКОР». Это компания оформлена в Миассе и занимается производством оренбургского хлеба. Он рассказал, что не занимается перевозками и грузовиками. Двоюродный брат Тимофеева сообщил, что работает в магазине спецтехники и помогает вести хлебный бизнес. Кроме того он заявил, что не общается с братом уже около полутора лет. По его словам, раньше Тимофеев работал в автосалоне.

Ранее сообщалось, что Артем Тимофеев был диджеем и связан с Украиной. Он участвовал в украинском Майдане, откуда выкладывал фотографии, тесно общался с украинскими музыкальными группами и выпускал одежду собственного бренда.

Правоохранители обнародовали снимок Тимофеева, причастного к атакам дронов, перевозимых в фурах по российским регионам.

1 июня дроны ВСУ атаковали несколько российских регионов. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, отмечается, что Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали.

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