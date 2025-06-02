Жена разыскиваемого за атаки дронов в России оказалась увлекающейся эротикой ведьмой

Жена разыскиваемого за атаки дронов в РФ оказалась автором эротических романов

Начало событий в новости Родственники разыскиваемого за атаки дронов раскрыли его прошлое

Женой Артема Тимофеева, разыскиваемого полицией за причастность к атаке дронов на российские регионы, оказалась ведьма и автор эротических романов. Об этом сообщает Readovka.

По данным издания, сейчас Екатерина числится директором по менеджменту — вероятно, в прошлом она гастролировала по Украине вместе со своим мужем-диджеем. Также женщина пишет эротические рассказы, подписываясь под произведениями псевдонимом.

В воскресенье, 1 июня, дроны Вооруженных сил Украины атаковали несколько российских регионов. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Беспилотники на территории регионов завезли в фурах, из которых они и вылетали.

Четверых водителей фур уже задержали. Владельца машин — уроженца Донецка Артема Тимофеева — объявили в розыск.