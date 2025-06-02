Пытавшихся сбить камнями вылетающие из фуры дроны россиян захотели наградить

Кобзев: Препятствующих работе дронов ВСУ граждан могут поощрить

Власти Иркутской области захотели наградить граждан, пытавшихся помешать вылетавшим из фуры дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram.

По его словам, в областной администрации обратили внимание на распространившиеся по сети видео с россиянками, предпринявшими попытку препятствовать работе беспилотников. «В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении», — написал Кобзев.

Ранее появились кадры, на которых видно, как люди бросают в вылетающие из фуры беспилотники крупные булыжники. кроме того, несколько мужчин залезли на грузовик, чтобы помешать дронам.

1 июня ВСУ при помощи беспилотников атаковали сразу несколько военных аэродромов. По данным Минобороны России, под удар попали объекты в Мурманской и Иркутской областях, где были повреждены несколько единиц авиатехники. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки отражены.

Водитель фуры, из которой велась атака в Мурманской области, заявил, что не знал о перевозимом грузе и должен был просто приехать в указанную точку, где его должны были встретить. Также появились сведения о том, что Иркутской области мужчину, находившегося за рулем грузовика, нашли без признаков жизни.