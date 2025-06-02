Зеленский раскрыл деталь атаки на российские аэродромы

Зеленский: Атаку на российские аэродромы готовили агенты на территории России

Украинские агенты готовили атаку на российские аэродромы, находясь на территории России. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, «офис», в котором велась подготовка к атаке, находился в одном из российских регионов. Глава государства подчеркнул, что операцию готовили более полутора лет и в ней было задействовано 117 беспилотников, а также агенты в трех субъектах РФ, которые якобы покинули территорию РФ накануне.

Украинский лидер также поблагодарил за работу Службу безопасности Украины и ее главу Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В воскресенье, 1 июня, беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали военные аэродромы в нескольких российских регионах. По утверждениям очевидцев, дроны вылетали из фур.