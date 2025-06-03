Челябинская квартира причастного к атакам дронов мужчины попала на видео

Появилось видео челябинской квартиры причастного к атакам БПЛА в РФ Тимофеева

В Челябинске журналисты нашли квартиру, где жил подозреваемый в причастности к атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Артем Тимофеев. Видео опубликовал РИА Новости.

На кадрах виден многоэтажный дом, затем показана дверь, ведущая в квартиру подозреваемого.

Новые жильцы квартиры дома рассказали, что Тимофеев жил в этом доме. Они узнали его по фото из СМИ. Последний раз соседи видели его всего неделю назад.

Ранее стало известно, что следователи допросили четырех задержанных водителей фур, из которых были запущены дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время массированной атаки по российским аэродромам. Все они назвали Артема владельцем машин, который дал им задания доставить каркасные дома, а по дороге давал указания, где и в какое время нужно останавливаться, после чего из фур начинали вылетать дроны и атаковать военные аэродромы.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали.