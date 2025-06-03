Причастный к атакам дронов в России оказался ценителем роскоши

Mash: Причастный к атакам БПЛА в РФ оказался владельцем часов на миллион рублей

Подозреваемый в причастности к атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Артем Тимофеев оказался владельцем нескольких часов на миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В апреле Тимофеев общался в закрытом чате ценителей роскоши. Он хвастался часами, скидывал их фотографии и собирал мнения знатоков. По данным из чата выяснилось, что у мужчины были часы из лимитированной коллекции по «Звездным войнам» стоимостью от 220 до 600 тысяч рублей и редкие Penerai за 560 тысяч рублей. Последнее сообщение в чат Тимофеев написал 15 мая.

Ранее в Челябинске журналисты нашли квартиру, где жил подозреваемый.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали.