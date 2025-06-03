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08:23, 3 июня 2025Силовые структуры

Причастный к атакам дронов в России оказался ценителем роскоши

Mash: Причастный к атакам БПЛА в РФ оказался владельцем часов на миллион рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Подозреваемый в причастности к атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Артем Тимофеев оказался владельцем нескольких часов на миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В апреле Тимофеев общался в закрытом чате ценителей роскоши. Он хвастался часами, скидывал их фотографии и собирал мнения знатоков. По данным из чата выяснилось, что у мужчины были часы из лимитированной коллекции по «Звездным войнам» стоимостью от 220 до 600 тысяч рублей и редкие Penerai за 560 тысяч рублей. Последнее сообщение в чат Тимофеев написал 15 мая.

Ранее в Челябинске журналисты нашли квартиру, где жил подозреваемый.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали.

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