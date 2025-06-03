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14:19, 3 июня 2025Силовые структуры

Нашелся разыскиваемый за причастность к атакам дронов в российских регионах

Украинец Тимофеев, причастный к атакам дронов из фур, выехал из РФ в Казахстан
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Причастный к атакам дронов в России оказался ценителем роскоши

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинец Артем Тимофеев, разыскиваемый за причастность к атакам дронов на российские аэродромы, уехал из России в Казахстан. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина вместе с супругой Екатериной пересек границу 28 мая. Соответствующий пост выложила в своем Telegram-канале жена Тимофеева. Она выложила фотографию из машины и написала, что вместе с собакой и котом едут в Астану.

Ранее сообщалось, что Тимофеев владеет несколькими часами на миллион рублей. Он общался в закрытом чате ценителей роскоши, где хвастался часами, скидывал их фотографии и собирал мнения знатоков. У него часы из лимитированной коллекции по «Звездным войнам» стоимостью от 220 до 600 тысяч рублей и редкие Penerai за 560 тысяч рублей. А в Челябинске журналисты нашли квартиру, где жил подозреваемый.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали. Грузовиками владеет Артем Тимофеев, а водители рассказали, что именно он давал им указания.

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