Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:18, 2 июня 2025Силовые структуры

Стали известны подробности о причастном к атаке на военный аэродром под Иркутском. Он владел фурами, с которых вылетали дроны

В Иркутской области ищут жившего в Киеве Тимофеева после атаки на аэродром Белая
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Телеграм-канал Администрация МО «город Усть-Кут»

Власти Усть-Кута разыскивают уроженца Донецка 37-летнего Артема Тимофеева, который может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром Белая в Иркутской области. По данным источников, Тимофееву принадлежали автомобили, из которых вылетали дроны.

Известно, что некоторое время разыскиваемый жил в Киев, а затем переехал в Челябинскую область. При этом он сам и большая часть его семьи зарегистрированы в Миассе. В октябре 2024 года Тимофеев открыл ИП по грузоперевозкам, а уже в декабре купил первые машины. Именно из этих автомобилей вылетали беспилотники, атаковавшие российские военные объекты 1 июня.

В данный момент ориентировки на Тимофеева направили во все отделы МВД.

Кадр: Telegram-канал «Белорусский силовик 🇧🇾»

Тимофеев был диджеем и принимал участие в Майдане

Разыскиваемый за причастность к атаке на военный аэродром в Иркутской области Артем Тимофеев занимался диджейством, был музыкантом и любил украинские группы.

Его посты в соцсетях подтвердили, что мужчина близко общался с украинскими артистами, а также был совладельцем местного бренда одежды. Кроме того, в 2014 году Тимофеев выложил в своем профиле фотографии с Майдана в Киеве, на которых он стоит вместе с протестующими и поддерживает их.

Материалы по теме:
Ударные дроны, вылетавшие из фур, атаковали военные аэродромы России. Минобороны заявило о теракте и раскрыло последствия
Ударные дроны, вылетавшие из фур, атаковали военные аэродромы России. Минобороны заявило о теракте и раскрыло последствия
1 июня 2025
Водители фур с дронами, атаковавшими российские аэродромы, дали показания. Что они рассказали?
Водители фур с дронами, атаковавшими российские аэродромы, дали показания. Что они рассказали?
Сегодня
«Подготовка длилась более полутора лет». Зеленский назвал ответственного за атаку на российские аэродромы
«Подготовка длилась более полутора лет». Зеленский назвал ответственного за атаку на российские аэродромы
Сегодня

В деле о массированной атаке беспилотников имя Тимофеева фигурировало в рассказах нескольких водителей фур, из которых вылетали дроны. Так, 55-летний водитель из Челябинска сообщил, что именно Артему принадлежала машина, на которой ему поручили доставить якобы детали для каркасных домов. В ходе поездки водитель получал указания о том, где останавливаться, причем последняя остановка была сделана как раз рядом с аэродромом Белая.

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

В России не исключили, что к массированной атаке дронов на аэродромы причастна Британия

Массированная атака беспилотников на российские военные аэродромы могла быть спланирована и реализована Британией. Такое предположение сделал военный эксперт и бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин.

Операцию эту планировали не на Украине, а где-нибудь в Лондоне. Это попытка сорвать достижение мира на Украине. Это единственный вывод, который можно сделать

Игорь Никулинбывший член комиссии по разоружению ООН

Он отметил, что использованные в ходе налета дроны могли управляться дистанционно британскими специалистами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Начался второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле

    В Казахстане высказались о ввозе в Россию деталей для украинских беспилотников

    Врач дал совет любителям окрошки

    На владельца «Википедии» составили протокол о пропаганде педофилии

    Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров в Стамбуле

    Назван срок появления интернета в российских самолетах

    Московский монорельс собрались превратить в уникальный парк

    Продажи Tesla в европейской стране упали почти на 70 процентов

    Глава МИД Турции дал напутствие делегациям России и Украины

    В российском регионе введут выплату для демобилизованных участников СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости