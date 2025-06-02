Стали известны подробности о причастном к атаке на военный аэродром под Иркутском. Он владел фурами, с которых вылетали дроны

В Иркутской области ищут жившего в Киеве Тимофеева после атаки на аэродром Белая

Власти Усть-Кута разыскивают уроженца Донецка 37-летнего Артема Тимофеева, который может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром Белая в Иркутской области. По данным источников, Тимофееву принадлежали автомобили, из которых вылетали дроны.

Известно, что некоторое время разыскиваемый жил в Киев, а затем переехал в Челябинскую область. При этом он сам и большая часть его семьи зарегистрированы в Миассе. В октябре 2024 года Тимофеев открыл ИП по грузоперевозкам, а уже в декабре купил первые машины. Именно из этих автомобилей вылетали беспилотники, атаковавшие российские военные объекты 1 июня.

В данный момент ориентировки на Тимофеева направили во все отделы МВД.

Тимофеев был диджеем и принимал участие в Майдане

Разыскиваемый за причастность к атаке на военный аэродром в Иркутской области Артем Тимофеев занимался диджейством, был музыкантом и любил украинские группы.

Его посты в соцсетях подтвердили, что мужчина близко общался с украинскими артистами, а также был совладельцем местного бренда одежды. Кроме того, в 2014 году Тимофеев выложил в своем профиле фотографии с Майдана в Киеве, на которых он стоит вместе с протестующими и поддерживает их.

В деле о массированной атаке беспилотников имя Тимофеева фигурировало в рассказах нескольких водителей фур, из которых вылетали дроны. Так, 55-летний водитель из Челябинска сообщил, что именно Артему принадлежала машина, на которой ему поручили доставить якобы детали для каркасных домов. В ходе поездки водитель получал указания о том, где останавливаться, причем последняя остановка была сделана как раз рядом с аэродромом Белая.

В России не исключили, что к массированной атаке дронов на аэродромы причастна Британия

Массированная атака беспилотников на российские военные аэродромы могла быть спланирована и реализована Британией. Такое предположение сделал военный эксперт и бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин.

Операцию эту планировали не на Украине, а где-нибудь в Лондоне. Это попытка сорвать достижение мира на Украине. Это единственный вывод, который можно сделать Игорь Никулин бывший член комиссии по разоружению ООН

Он отметил, что использованные в ходе налета дроны могли управляться дистанционно британскими специалистами.