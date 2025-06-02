Появилась информация о причастном к атаке на военный аэродром в Иркутской области

В Иркутской области правоохранители ищут причастного к атаке на аэродром

В Иркутской области правоохранители разыскивают уроженца Донецка, который может быть причастен к атаке на военный аэродром в Иркутской области. Об этом администрация города Усть-Кут сообщила в своем Telegram-канале.

Речь идет о Тимофееве Артеме Валерьевиче, который родился в декабре 1987 года. В администрации попросили сообщить о его местонахождении по номеру 102. Мужчину подозревают в причастности к атаке беспилотников на военный аэродром Белая, которая произошла 1 июня.

По информации Mash, в 2021 году Тимофеев работал в «АРС Групп», производство которой находится среди прочего на территории Урала. У мужчины есть российский паспорт, который он получил в Ростовской области.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины. Под удар, по сообщению Минобороны России, попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Сибирь при этом была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли на фурах, беспилотники вылетали прямо из них. В Иркутской области дроны пытались остановить местные жители, они закидывали вылетающие беспилотники камнями.