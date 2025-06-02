Раскрыты подробности о разыскиваемом за атаку на военный аэродром под Иркутском

Причастный к атаке на аэродром Белая владел фурами, с которых вылетали дроны

Появилась информация о причастном к атаке на военный аэродром в Иркутской области

Начало событий в новости Появилась информация о причастном к атаке на военный аэродром в Иркутской области

Уроженец Донецка, которого разыскивают после атаки на военный аэродром Белая в Иркутской области, владел фурами, с которых вылетали дроны. Такие подробности о нем раскрывает Baza.

По данным издания, Андрей Тимофеев родился в Житомире, но какое-то время жил в Киеве. Несколько лет назад он переехал в Челябинскую область и открыл бизнес в сфере грузоперевозок. В декабре 2024 года мужчина приобрел несколько фур, с помощью которых 1 июня и были организованы атаки на военные объекты в России.

В воскресенье, 1 июня, пять российских регионов были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины. Уточняется, что дроны завезли в Мурманскую, Иркутскую, Ивановскую, Рязанскую и Амурскую области на фурах, они вылетали прямо из них.