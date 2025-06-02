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12:24, 2 июня 2025Бывший СССР

В атаке на российские аэродромы увидели британский след

Никулин: Атаковавшими аэродромы РФ дронами управляли из Британии
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Дроны, которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атаки на российские аэродромы, управлялись дистанционно из Британии. Об этом заявил военный эксперт и бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин, передает 360.ru.

«Операцию эту планировали не на Украине, а где-нибудь в Лондоне. Это попытка, попытка сорвать достижение мира на Украине. Это единственный вывод, который можно сделать», — сказал он.

Ранее следователи допросили водителей фур, из которых были запущены дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время массовой атаки по российским аэродромам. Следователи разыскивают некого Артема, который, по предварительным данным, является уроженцем Украины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские агенты готовили атаку на российские аэродромы, находясь на территории России. Он подчеркнул, что операцию готовили более полутора лет и в ней было задействовано 117 беспилотников, а также агенты в трех субъектах РФ, которые якобы покинули территорию РФ накануне.

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