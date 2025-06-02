Стало известно о бегстве причастного к атакам БПЛА мужчины

Подозреваемый в причастности к атаке БПЛА Тимофеев покинул Россию

Подозреваемый в причастности к атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Артем Тимофеев вместе с женой сбежал из России. Об этом стало известно Telegram-каналу Readovka.

Издание Ura.ru со ссылкой на источник уточнило, что Тимофеевы покинули Россию за несколько дней до атаки беспилотников. Собеседник издания отметил, что супруги получили российское гражданство несколько лет назад благодаря проживающим в РФ родственникам.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали.