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16:26, 5 июля 2024Силовые структуры

В список террористов и экстремистов попал 14-летний российский подросток

Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов подростка Синицына

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов 14-летнего подростка. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Юноша значится в реестре под номером 11582. Его зовут Глеб Синицын, он 2009 года рождения. 16 июля подростку исполнится 15 лет. Известно, что он живет в Иваново. Причина его попадания в перечень пока не сообщается.

Ранее Росфинмониторинг включил в список террористов в список экстремистов журналиста SOTA (издание Sota.Vision включено в реестр иноагентов; организация SOTA media признана нежелательной организацией).

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