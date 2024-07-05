В список террористов и экстремистов попал 14-летний российский подросток

Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов подростка Синицына

Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов 14-летнего подростка. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Юноша значится в реестре под номером 11582. Его зовут Глеб Синицын, он 2009 года рождения. 16 июля подростку исполнится 15 лет. Известно, что он живет в Иваново. Причина его попадания в перечень пока не сообщается.

Ранее Росфинмониторинг включил в список террористов в список экстремистов журналиста SOTA (издание Sota.Vision включено в реестр иноагентов; организация SOTA media признана нежелательной организацией).