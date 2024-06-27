В России журналиста издания SOTA внесли в список экстремистов

Росфинмониторинг внес журналиста SOTA Артема Кригера в список экстремистов

Журналиста издания SOTA (издание Sota.Vision включено в реестр иноагентов; организация SOTA media признана нежелательной организацией) Артема Кригера внесли в список террористов и экстремистов. Это следует из реестра на сайте Росфинмониторинга.

«Кригер Артем Павлович, 9 января 2001 года рождения, город Москва», — значится в списке ведомства под номером 7091.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал Кригера за участие в экстремистской организации. Он проходит обвиняемым по статье 282.1 («Организация экстремистского сообщества») УК РФ и пробудет под стражей до 18 августа.