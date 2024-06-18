Российского журналиста арестовали по делу об участии в экстремистской организации

В Москве суд арестовал журналиста SOTA Артема Кригера

Басманный районный суд Москвы арестовал журналиста издания SOTA (включено в реестр иноагентов, а также признано нежелательной организацией) Артема Кригера за участие в экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Кригер будет под стражей два месяца, до 18 августа. Журналист проходит обвиняемым по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Его задержали ранее, 18 июня.

В мае 2023 года Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к семи годам лишения свободы дядю журналиста Михаила Кригера (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за оправдание терроризма.