Россиянина осудили на семь лет за оправдание терроризма

В Москве осудили на семь лет Михаила Кригера за оправдание терроризма в социальных сетях

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к семи годам лишения свободы Михаила Кригера за оправдание терроризма. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина признан виновным в оправдании терроризма и возбуждении ненависти к сотрудникам спецслужб. Он будет отбывать наказание в общего режима. Также суд запретил ему четыре года администрировать страницы в социальных сетях.

По данным ведомства, в интернете Кригер высказывался о теракте в здании архангельского УФСБ и стрельбе зимой 2019 года около здания ФСБ на Лубянской площади в Москве. Отмечается, что ранее осужденный неоднократно получал административные наказание за участие в несанкционированных акциях.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы бывшего учителя истории из Коми Никиту Тушканова за оправдание теракта на Крымском мосту. Тушканов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видео взрыва на Крымском мосту с комментарием, оправдывающим теракт.