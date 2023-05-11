Бывший учитель получил пять лет за оправдание теракта на Крымском мосту

В Коми суд приговорил к 5,5 года бывшего учителя за оправдание теракта на Крымском мосту

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы бывшего учителя истории из Коми Никиту Тушканова за оправдание теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным по статьям 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и 280.3 УК РФ («Дискредитация Вооруженных сил России»). Он будет отбывать срок в колонии общего режима. В срок наказания зачтено содержание Тушканова в СИЗО с 7 декабря 2022 года.

Уголовное дело против экс-учителя возбудило управление ФСБ по Республике Коми. По данным следствия, Тушканов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видео взрыва на Крымском мосту с комментарием, оправдывающим теракт.

Защита осужденного намерена обжаловать обвинительный приговор. Адвокат заявил, что просил суд об оправдании Тушканова, который в публикации выражал свое мнение, у него не было намерения унизить честь и достоинство Вооруженных сил России, он никого ни к чему не призывал.

Тушканова уволили из школы города Микунь, где он преподавал историю, после одиночного пикета в январе 2021 года. За это его также привлекли к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичная дискредитация Вооруженных сил России»).

Взрыв на Крымском мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября 2022 года. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. За соучастие в подготовке теракта были задержаны восемь человек — пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.