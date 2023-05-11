Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:03, 11 мая 2023Силовые структуры

Бывший учитель получил пять лет за оправдание теракта на Крымском мосту

В Коми суд приговорил к 5,5 года бывшего учителя за оправдание теракта на Крымском мосту
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы бывшего учителя истории из Коми Никиту Тушканова за оправдание теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным по статьям 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и 280.3 УК РФ («Дискредитация Вооруженных сил России»). Он будет отбывать срок в колонии общего режима. В срок наказания зачтено содержание Тушканова в СИЗО с 7 декабря 2022 года.

Уголовное дело против экс-учителя возбудило управление ФСБ по Республике Коми. По данным следствия, Тушканов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видео взрыва на Крымском мосту с комментарием, оправдывающим теракт.

Защита осужденного намерена обжаловать обвинительный приговор. Адвокат заявил, что просил суд об оправдании Тушканова, который в публикации выражал свое мнение, у него не было намерения унизить честь и достоинство Вооруженных сил России, он никого ни к чему не призывал.

Тушканова уволили из школы города Микунь, где он преподавал историю, после одиночного пикета в январе 2021 года. За это его также привлекли к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичная дискредитация Вооруженных сил России»).

Взрыв на Крымском мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября 2022 года. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. За соучастие в подготовке теракта были задержаны восемь человек — пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал поставки Британией Киеву ракет дальнего радиуса действия
Зеленский вновь отказался раскрывать потери ВСУ
Обварившаяся кипятком российская пенсионерка умерла после двух месяцев лечения
Российская блогерша навала шесть «колхозных» вещей на лето
В Кремле оценили реакцию Грузии на решение России отменить визы
Стала известна дата начала отключения горячей воды в Подмосковье
Украинский сапер получил 18 лет колонии за установку мины в жилом доме в ЛНР
Парламент Молдавии одобрил расторжение соглашений о телерадиокомпании «Мир»
Допущенные FIE российские фехтовальщики пропустят международные турниры
В России состоялась первая масштабная продажа токенов за рубли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.