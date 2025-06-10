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16:28, 10 июня 2025Силовые структуры

Причастного к атаке дронов на российские аэродромы внесли в список террористов

Росфинмониторинг признал террористом организатора атаки БПЛА из фур Тимофеева
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: страница Артема Тимофеева во Вконтакте

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов Артема Тимофеева, причастного к атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские аэродромы. Это следует из перечня, размещенного на официальном сайте ведомства.

«Тимофеев Артем Игоревич, 08.12.1987 года рождения», — значится в перечне. Вместе с предполагаемым организатором атаки дронов в списке террористов оказалась и его супруга – Тимофеева Екатерина Владимировна, 01.07.1990 года рождения.

В воскресенье, 1 июня, пять российских регионов подверглись атакам украинских дронов. БПЛА на их территории были завезены в фурах, из которых они и вылетали.

Позже выяснилось, что грузовиками владеет Артем Тимофеев. МВД России объявило его в розыск.

Вот это да!
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