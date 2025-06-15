Появились новые подробности о побеге причастного к атаке дронов на российские регионы

Причастный к атаке дронов на российские регионы Тимофеев уехал из РФ на машине

Предполагаемый организатор атак беспилотников на российские регионы Артем Тимофеев и его жена Екатерина (оба внесены в список террористов Росфинмониторинга) уехали из России на машине. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, рано утром 28 мая Тимофеевы уехали из Челябинска на автомобиле Toyota Hiace, которая принадлежит частному автоперевозчику. Владелец транспортного средства добавлял объявления в интернет и предлагал, среди прочего, трансферы из Челябинска в Казахстан. К мужчине уже приходила полиция. От подробных комментариев он отказался.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали. Грузовиками владеет Артем Тимофеев, водители рассказали, что именно он давал им указания.

Ранее сообщалось, что Тимофеев 1 июня отмечал годовщину свадьбы.