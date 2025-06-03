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16:31, 3 июня 2025Силовые структуры

День атак на регионы России ознаменовался для предполагаемого организатора важным событием

Предполагаемый организатор терактов Тимофеев 1 июня отмечал годовщину свадьбы
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Предполагаемый организатор атак беспилотников на российские регионы Артем Тимофеев 1 июня отмечал годовщину свадьбы. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в этот день Тимофеев и его жена Екатерина отмечали в Казахстане, куда они приехали за несколько дней до терактов, девять лет со дня свадьбы.

Ранее о причастности Тимофеева сообщили в администрации города Усть-Кут (Иркутская область). Отмечалось, что мужчина родился в Донецке, но какое-то время проживал в России и работал в «АРС Групп».

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали. Грузовиками владеет Артем Тимофеев, водители рассказали, что именно он давал им указания.

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