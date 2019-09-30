Девушка случайно показала работодателю грудь и сгорела от стыда

Пользовательница Reddit под ником DisThrowawaylol рассказала о том, как случайно обнажила грудь перед работодателем. Пост с ее историей набрал 42 тысячи лайков.

DisThrowawaylol объяснила, что неловкая ситуация произошла у нее дома, когда она собиралась пройти тестовое задание от работодателя, которому она отправила свое резюме. По словам девушки, он требовал от кандидата на вакансию записывать себя на видео во время прохождения испытания.

Когда девушка открыла программу для выполнения теста, она увидела себя в мониторе и осталась недовольна своим внешним видом. Она понюхала толстовку, в которой была, а затем решила ее снять, чтобы переодеться в более презентабельную одежду. Так как на DisThrowawaylol не было бюстгальтера, она обнажила перед камерой свою грудь.

После переодевания девушка вернулась к компьютеру и захотела начать тест. Для этого она принялась искать в предназначенной для этого программе кнопку начала видеозаписи, однако обнаружила, что ее уже записывают на камеру. «Я могу только представить, как выглядело мое лицо, когда я осознала свою ошибку», — поделилась своими чувствами пользовательница.

Она сделала вывод, что шесть секунд находилась перед монитором топлес. Несмотря на смущение от происходящего, DisThrowawaylol приняла решение все равно пройти тест и отправить его результаты работодателю. Вместе с ними автоматически отправилась и видеозапись.

Многие юзеры принялись успокаивать пользовательницу, уверяя ее в том, что она все еще может получить работу. «Если бы я искал сотрудника, я бы взял того, кто потратил время на то, чтобы выглядеть более профессионально», — писал один из комментаторов. «Да я бы тебя точно взял. Не запаниковать в такой ситуации достойно восхищения», — хвалил девушку другой.

Ранее на Reddit стала популярной история о том, как девушка несколько месяцев писала сообщения мертвому брату. В один из дней она неожиданно для самой себя получила ответ.

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