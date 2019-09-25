Мужчина предпочел умершего философа жене и поставил под угрозу свой брак

Пользовательница Reddit пожаловалась на мужа, страсть которого к философии, по ее мнению, разрушает их брак. Пост женщины опубликовал в Twitter юзер Relationships.txt.

Женщина рассказала, что ее муж ученый-философ и увлечен работами немецкого философа Георга Гегеля, умершего в 1831 году. Супруга-физик также ознакомилась с работами Гегеля после того, как муж обвинил ее в том, что она не достаточно интересуется его деятельностью.

Когда пользовательница прочитала основные положения философии Гегеля, у них с мужем возникли сильные разногласия. Жена утверждала, что многие из этих положений не соответствуют законам современной физики, однако муж не соглашался с ней и объяснял свою позицию непонятными для женщины философскими терминами.

Кроме того, он поставил фото Гегеля в рамку около кровати и сменил фоновую картинку на мобильном телефоне, заменив фото жены снимком Гегеля. «У меня такое чувство, что я соревнуюсь за внимание мужа с 200-летним философом», — возмутилась женщина.

После очередного спора муж пользовательницы ушел из дома и не вернулся. К моменту написания поста с момента его ухода прошел день.

Некоторые юзеры в комментариях решили, что история выдумана, однако многие поспорили, рассказав, что их знакомые философы могли бы повести себя именно так. «Я встречалась с человеком, который обожал Гегеля. Один раз, когда мы напились, он сказал, что Гегель — его лучший друг и единственный, кто его понимает», — написала Dr. Shama.

В сентябре пользователь Reddit с ником Throwaway06382922619 рассказал, как испортил отношения с девушкой, посмеявшись над ее презентацией, в которой она использовала свои обнаженные снимки. Больше всего его позабавили переходы между слайдами.

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