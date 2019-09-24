Мать составила для друзей сына необычный свод правил и прослыла безумной

Пользователи Reddit обратили внимание на женщину, которая заставила друзей своего сына подписывать контракт перед ночевкой у них дома. Текст контракта был опубликован на сабреддите insaneparents и вызвал недоумение комментаторов.

Документ из четырех пунктов гласит, что посетителям запрещено щекотать и трогать других людей. Переодеваться можно только при отсутствии свидетелей, представать обнаженным перед кем-либо запрещается. Надо разговаривать тихо и не включать электронные устройства на большую громкость. Запрет налагается и на жалобы. Конструктивные просьбы можно озвучивать только в спокойном и вежливом тоне и только после того, как хозяйка дома обратит на просителя внимание.

Пользователи Reddit в комментариях заявили, что считают контракт «безумным» и что «быть ребенком такой матери, должно быть, ужасно».

Ранее сообщалось, что 14-летнюю Либби Тейлор-Форд из Уэльса, Великобритания, шесть раз отправляли из школы домой, потому что ее юбка считалась слишком короткой. Девочка носила юбку, длина которой была на три дюйма (около семи сантиметров) выше колена.

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