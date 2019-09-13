Мать до смерти закормила страдающего ожирением ребенка

В английском городе Манчестер мать продолжала кормить умирающего от ожирения ребенка едой на вынос. Об этом сообщает таблоид The Sun.

13-летний мальчик, чье имя не раскрывается, с ранних лет страдал из-за проблем с лишним весом. Уже к трем годам его вес превысил 30 килограммов. Школьные врачи беспокоились за его здоровье и настаивали, чтобы ребенок ходил на учебу пешком. Они подсказали его матери путь, по которому школьник мог идти с друзьями до школы, избегая задиристых сверстников.

Мать возмутилась, что школа вмешивалась в воспитание ее ребенка. Она продолжила довозить его до учебы на машине. При этом женщина якобы называла мальчика жирным и обвиняла его в лени. По рекомендации учителя физкультуры, школьник придерживался специальной диеты, занимался спортом и посещал курсы по повышению самоуверенности. От матери все держали в тайне.

Согласно судебному расследованию, еще до обеда подросток потреблял более двух тысяч калорий. В декабре 2014 года ребенок попал в больницу с проблемами кожи головы и пожаловался на боли в суставах. На следующий примем юный пациент не пришел.

В результате ожирения у ребенка развилась кардиомиопатия — поражение сердца, приводящее к ослаблению его функций. Из-за избыточного веса медики предупредили, что пересаживать здоровый орган противопоказано. За несколько недель до смерти мальчика его мать продолжала его подкармливать.

По факту смерти подростка начали расследование. Эксперты утверждают, что ребенок умер из-за «несогласованного лечения». Доктора пытались помочь пациенту, не обмениваясь полученной информацией. Общее обследование здоровья ребенка так и не проводилось.

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