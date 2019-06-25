Критически толстая женщина продумала свои похороны и продолжила есть

Жительница английского города Ньюарк-он-Трент, графство Ноттингемшир, достигла веса, представляющего угрозу ее жизни, из-за пищевой зависимости. Она стала героиней документального фильма Eating Ourselves To Death, сообщает The Sun.
34-летняя Элис Янг (Alice Young) призналась, что с детства страдала от ожирения. С юных лет она спускала карманные деньги на калорийные и вредные продукты, которые ела втайне от окружающих. В результате ее вес достиг 222 килограммов.
Несмотря на лишний вес, британка нашла себе возлюбленного по имени Марк Франкиш (Mark Frankish) и родила двух здоровых детей. Женщина старается привить им любовь к здоровому питанию. «Вечером я могу съесть с детьми курицу и овощи, — рассказывает она. — Но стоит им лечь спать, я набрасываюсь на оставшиеся продукты и снеки».
Янг утверждает, что у нее пищевая зависимость, которую она не в силах побороть. «Я будто в плену своих вкусовых привычек и не могу себя контролировать», — объясняет она. Из-за ожирения у женщины начались проблемы со здоровьем. «Я продумала собственные похороны, написала завещание и выбрала похоронную музыку, — говорит британка. — Возможно, я доживу до 40 лет. Все зависит только от меня».
По настоянию Франкиша Янг все же обратилась за помощью в больницу. В рамках документального фильма женщина получила консультацию у специалиста. «Я осознала, что подвергаю опасности не только свою жизнь, но и жизни своих детей», — заключила она.
В конце февраля сообщалось, что жительница Великобритании Наташа Киркби похудела на 70 килограммов ради тяжело больной дочери. Она испугалась, что может умереть от инфаркта, и дочь останется одна. «Я осознала, что, по правде говоря, проедала себе путь в могилу», — объяснила Киркби.