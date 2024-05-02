Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Боруссия Д
1:0
Завершен
ПСЖ
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
00:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 6-й матч
Нью-Йорк Айлендерс
Сегодня
00:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 6-й матч
Колорадо Эвеланш
Завтра
00:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 6-й матч
ЦСКА
Сегодня
19:15 (Мск)
Зенит
Fonbet Кубок России|Финал (Путь РПЛ)
07:15, 2 мая 2024Спорт

Названы топ-10 самых вредных упражнений на тренажерах

Фото: Victor Freitas / Unsplash

Журналисты Men Today назвали топ-10 самых вредных упражнений на тренажерах.

По словам авторов, при вращении корпуса на тренажере таз двигается отдельно от грудной клетки, что крайне опасно для поясницы. В качестве альтернативы названо упражнение «дровосеки» на верхнем блоке. Приседания на тренажере Смита оказались опасными для связок колена, плечевых суставов и поясницы. Заменить его могут фронтальные приседания со штангой.

В материале отмечается, что подъемы на римской скамье нагружают поясницу в наиболее уязвимом округленном положении, поэтому лучше вместо них выполнять планку на локтях. Вертикальная тяга сидя за голову может привести к травмам плеча, ее посоветовали заменить на подтягивания на низкой перекладине.

Материалы по теме:
Как набрать вес и мышечную массу: советы по питанию и тренировкам
Как набрать вес и мышечную массу:советы по питанию и тренировкам
24 июня 2023
Сушка тела для мужчин и женщин: программа упражнений и правила питания
Сушка тела для мужчин и женщин:программа упражнений и правила питания
18 июня 2023
Комплекс упражнений на выносливость: тренировки, которые помогут развить общую выносливость организма
Комплекс упражнений на выносливость:тренировки, которые помогут развить общую выносливость организма
22 мая 2023

Становую тягу, жим штанги из-за головы, французский жим лежа и румынскую тягу назвали опасными, в первую очередь для новичков, из-за высокой нагрузки, больших весов и неправильной техники выполнения. Сисси приседания и приседания со штангой отнесли к вредным для колен.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о признаках, по которым можно понять, что тренировки наносят вред здоровью. Таковыми она назвала боль при выполнении упражнений и нарушение сна.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дипломат решил последовать примеру литовского посла. Он намекнул на исчезновение Крымского моста

      В России решили активнее торговать подержанными телефонами и ноутбуками

      Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать город

      Пять регионов России за ночь пытались атаковать 12 беспилотников

      25-летний мужчина и беззубая 62-летняя женщина решили завести ребенка

      Матвиенко призвала осудить на трибунале виновных в трагедии в Одессе

      Губернатор Калининградской области опроверг переход в федеральное правительство

      В российской колонии обнаружили заключенного без признаков жизни

      «Самая сексуальная юристка в мире» в откровенном бикини снялась для Playboy

      Звуки взрывов в Краснодарском крае сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше