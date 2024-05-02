Названы топ-10 самых вредных упражнений на тренажерах

Журналисты Men Today назвали топ-10 самых вредных упражнений на тренажерах.

По словам авторов, при вращении корпуса на тренажере таз двигается отдельно от грудной клетки, что крайне опасно для поясницы. В качестве альтернативы названо упражнение «дровосеки» на верхнем блоке. Приседания на тренажере Смита оказались опасными для связок колена, плечевых суставов и поясницы. Заменить его могут фронтальные приседания со штангой.

В материале отмечается, что подъемы на римской скамье нагружают поясницу в наиболее уязвимом округленном положении, поэтому лучше вместо них выполнять планку на локтях. Вертикальная тяга сидя за голову может привести к травмам плеча, ее посоветовали заменить на подтягивания на низкой перекладине.

Становую тягу, жим штанги из-за головы, французский жим лежа и румынскую тягу назвали опасными, в первую очередь для новичков, из-за высокой нагрузки, больших весов и неправильной техники выполнения. Сисси приседания и приседания со штангой отнесли к вредным для колен.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о признаках, по которым можно понять, что тренировки наносят вред здоровью. Таковыми она назвала боль при выполнении упражнений и нарушение сна.