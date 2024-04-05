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07:00, 6 апреля 2024Спорт

Фитнес-тренер назвала признаки нанесения вреда здоровью тренировками

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала признаки, по которым можно понять, что тренировки наносят вред здоровью. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее словам, первым признаком является боль при выполнении упражнений. Она также рекомендовала обратить внимание на перетренированность, которая выражается в падении концентрации внимания, снижении уровня энергии и ухудшении настроения.

«Третий признак — нарушения сна. Если вы стали заниматься спортом и заметили, что появилась бессонница, частые ночные пробуждения и усталость, нужно пересмотреть программу тренировок», — отметила Соболь.

Ранее эксперт-методист и координатор направления групповых программ бренда XFIT Руслан Панов назвал россиянам оптимальный срок появления кубиков пресса. По его словам, результата можно добиться через два месяца.

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      Алексей Гусев
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