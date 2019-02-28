«Проедающая путь в могилу» женщина испугалась смерти и похудела вдвое

Жительница Великобритании похудела на 70 килограммов ради тяжело больной дочери. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Наташа Киркби (Natasha Kirkby) из английского города Госпорт, графство Гэмпшир, со школы страдала от избыточного веса. Уже в подростковом возрасте она мечтала стать матерью, однако врачи диагностировали у нее поликистоз яичников, при котором снижается вероятность успешной беременности.

Девять лет назад 40-летняя женщина все же родила долгожданного ребенка — дочку по имени Хоуп (Hope). Когда у девочки нашли синдром Клиппеля — Треноне — Вебера (врожденное сосудистое заболевание), Киркби бросила работу и полностью посвятила себя заботе о ребенке. Она вела малоподвижный образ жизни, не следила за питанием и вскоре стала весить 133 килограмма.

В 2013 году женщина стала страдать от болей в области груди. Она испугалась, что может умереть от инфаркта и больная Хоуп останется одна, поэтому задумалась о своем здоровье. «Я осознала, что, по правде говоря, проедала себе путь в могилу», — объяснила Киркби. В сентябре 2015-го она записалась на плавание и добилась желаемой формы.

Британка призналась, что полностью изменила образ жизни только ради будущего дочери. Теперь она рассказывает историю своей трансформации в Instagram, помогая людям с ожирением добиться хороших результатов.

Ранее в феврале сообщалось о парамедике из Великобритании, который похудел на 82 килограмма, чтобы подавать правильный пример своим пациентам. Британец выразил надежду на то, что его внешний вид и история трансформации вдохновят хотя бы одного человека стать более здоровым. Он уверен, что парамедик должен не просто выполнять свою работу, а придерживаться определенного распорядка жизни.

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