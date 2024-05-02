«Самая сексуальная юристка в мире» в откровенном бикини снялась для Playboy

Бразильская модель, юристка и бывший советник парламента Дениз Роша в откровенном образе снялась для журнала Playboy. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 5,3 миллиона подписчиков.

40-летняя знаменитость, которую в соцсетях прозвали «самой сексуальной юристкой в мире», предстала перед камерой, сидя у стены с разведенными в стороны ногами. При этом она примерила покрытое оранжевой сетчатой тканью зеленое бикини. Комплект включал в себя топ с треугольными чашками, которые в том числе обнажали грудь снизу, и V-образные трусы с низкой посадкой и завязками на бедрах.

«Это лишь небольшой образец восхитительных фотографий, которые будут в майском номере Playboy South Africa. Приготовьтесь удивляться!» — обратилась к фанатам инфлюэнсерша.

Ранее в апреле американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире волейболисткой», снялась в мокрой майке без бюстгальтера.