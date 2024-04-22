«Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в мокрой майке без бюстгальтера

Американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире волейболисткой», снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсменка поделилась серией снимков из душа. На размещенных кадрах девушка предстала в красных стрингах и белой мокрой майке, повернувшись при этом к камере спиной.

Подписчики оценили данную фотосессию в комментариях под постом, который набрал более 20 тысяч лайков. «Теперь у меня есть новые обои на экран моего телефона», «Какая красота», «Нам нужно больше фото с такого ракурса», «Ты совершенство», «Шикарная фигура», — писали они.

Ранее сообщалось, что Кайла Симмонс снялась без штанов. Тогда она позировала перед камерой в белом кроп-топе, стрингах и носках белого цвета.

