«Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась без штанов

Американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире волейболисткой», снялась в откровенных образах и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, в начале видео спортсменка предстала без штанов. Она позировала перед камерой в белом кроп-топе, стрингах и носках белого цвета. При этом по просьбе фотографа Симмонс приподняла лямку нижнего белья, тем самым оголив бедро и ягодицы еще больше.

Кроме того, девушка продемонстрировала подтянутую фигуру в укороченной футболке и трусах с высокой посадкой. Вдобавок она надела открытые туфли, оформленные массивным каблуком и подошвой.

Поклонники оценили съемку знаменитости в комментариях под постом. «Очень красиво», «Шикарная девушка», «Горячо», «Ты невероятно сексуальна», «Черт возьми, она идеальна», — писали они.

Ранее сообщалось, что водительница грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес показала фигуру в откровенном наряде. Тогда 35-летняя женщина, которую прозвали «самой сексуальной в мире дальнобойщицей», сделала фото во время прогулки, продемонстрировав тату на теле.