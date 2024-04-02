«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» показала фигуру в откровенном наряде

Водительница грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 287 тысяч подписчиков.

35-летняя женщина, которую прозвали «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», сделала фото во время прогулки, продемонстрировав тату на теле. Так, она позировала на фоне природы в топе от бикини с леопардовым принтом и красной юбке ниже колена с глубоким разрезом, обнажавшим бедро.

Кроме того, Гонсалес дополнила образ широкополой соломенной шляпой, солнцезащитными очками и вьетнамками и украсила одну из щиколоток анклетом — браслетом на ногу.

Ранее в апреле «Самая сексуальная юристка в мире» Дениз Роша снялась в откровенном нижнем белье.