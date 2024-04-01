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01:00, 1 апреля 2024Ценности

«Самая сексуальная юристка в мире» снялась в откровенном нижнем белье

Фото: @deniserocha.oficial

Бразильская модель, юристка и бывший советник парламента Дениз Роша снялась в откровенном нижнем белье. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 5,3 миллиона подписчиков.

40-летняя знаменитость, которую в соцсетях прозвали «самой сексуальной юристкой в мире», предстала перед камерой, лежа в кровати на животе. При этом она примерила черное боди, которое обнажало ее ягодицы, и туфли на шпильках в тон наряду.

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В то же время блогерша распустила волосы и надела на голову ободок с ушами из ткани, имитирующими кроличьи. Кроме того, она нарастила ресницы и подчеркнула глаза черными стрелками, а также накрасила губы красной помадой и сделала маникюр аналогичного цвета.

Ранее в марте швейцарка Алиша Леманн, которую в сети прозвали самой сексуальной футболисткой в мире, пришла на поле в наряде без бюстгальтера.

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      Карина Черных
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