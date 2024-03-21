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21:31, 21 марта 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире футболистка» пришла на поле в наряде без бюстгальтера

Фото: @alishalehmann7

Швейцарка Алиша Леманн, которую в сети прозвали самой сексуальной футболисткой в мире, пришла на поле в наряде без бюстгальтера. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя нападающая клуба «Астон Вилла» предстала перед камерами в черных брюках и белом кроп-топе, оформленном V-образным декольте. При этом на размещенных кадрах видно, что сквозь ткань верней части одежды просвечивает ее грудь.

Поклонники оценили смелый образ девушки в комментариях под постом, который набрал более 560 тысяч лайков. «Вот она — природная красота», «Очень красивая», «Невероятная», «Великолепная фигура», «Наша королева», — высказывались они.

Ранее Алиша Леманн показала фото в откровенном виде и восхитила фанатов. Футболистка поделилась серией снимков, на которых была запечатлена в кожаном наряде, состоящем из брюк с высокой посадкой и надетого на голое тело жилета с завязками.

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      Карина Черных
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