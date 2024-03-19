Известная футболистка показала фото в кожаном наряде без бюстгальтера

Известная швейцарская футболистка Алиша Леманн показала фото в откровенном виде без бюстгальтера и восхитила фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя нападающая клуба «Астон Вилла» поделилась серией снимков, на которых запечатлена в кожаном наряде, состоящем из брюк с высокой посадкой и надетого на голое тело жилета с завязками. В руке к нее клатч люксового бренда Louis Vuitton. «Никогда не чувствовала себя такой любимой», — подписала она пост, который набрал более 437 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид спортсменки в комментариях под кадрами. «Самая красивая футболистка», «Королева», «Потрясающая», «Великолепная девушка», «Красотка», — писали они.

Ранее британская экс-футболистка Мадлен Райт, решившая зарабатывать на платформе OnlyFans, поделилась откровенным фото. Тогда бывшая спортсменка предстала перед камерой позирующей на белом кресле, сжимая рукой грудь.